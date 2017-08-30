Эксперты назвали дату исчезновения пробок в Москве

«Лаборатория Касперского» спрогнозировала исчезновение пробок в Москве к 2040 году. Об этом сообщает RNS со ссылкой на материалы компании к собственному проекту «Земля 2050».

По мнению экспертов «Лаборатории Касперского», от дорожных заторов город избавиться благодаря распространению беспилотных автомобилей. Кроме того, к 2050 году, по их мнению, должны исчезнуть наземные парковки. Занимаемые ими территории будут использованы для расширения проезжей части, тротуаров и «зеленых зон».

Также в 2050 году в Москве могут быть запущены квадрокоптеры-такси, которые будут перевозить пассажиров в специальных капсулах и космопорт для туристических полетов на орбиту.

Ранее СМИ сообщили, что сегодня, 30 августа 2017 года, на внутренней стороне МКАД от Каширского шоссе до улицы Профсоюзная образовалась пробка длиной в 17 километров. Водителей предупредили, что в этом заторе они могут потерять 55 минут.