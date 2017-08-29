Названы московские районы с самым доступным новым жильем

Самую дешевую квартиру по стоимости квадратного метра в новостройке продается в Восточном Бирюлево, пишет Lenta.ru . Площадь жилья стартует от 30 квадратных метров. Цена за однокомнатную квартиру составляет 4,5 млн рублей, «двушка» стоит до девяти млн, а «трешка» — от 9,1 млнрублей. Средняя цена квадрата в Восточном Бирюлево — 137,5 тысячи рублей, а средняя стоимость лота — более семи млн рублей.

Второе место рейтинга получил Дмитровский район, где в появились две новостройки комфорт-класса с самыми низкими ценами. В обоих случаях квартиры сдаются без отделки. Средняя стоимость квадратного метра по локации составляет 139,7 тысячи рублей, средняя стоимость предложения — 7,5 млн рублей.

Тройку лидеров занимает район Гольяново, где в новом жилом комплексе комфорт-класса предлагаются квартиры и студии от 2,7 млн рублей. Средний квадрат в районе стоит в среднем 140,5 тысячи рублей, жилье продается в среднем за 7,4 млн рублей.