В Госдуме предлагают оснастить теплицами московские школы

В Госдуме России предлагают открыть при московских школах оранжереи. Об этом RT сообщил автор инициативы — член комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Василий Власов . По его мнению, таким образом уроки биологии станут более наглядными, что поможет повысить интерес к сельскому хозяйству среди подростков.

«Очень важно обучать учеников на наглядных примерах. Поэтому уроки биологии гораздо эффективнее проводить в оранжереи. Стоимость теплиц колеблется, думаю, в пределах 50-60 тыс. руб. Для московских школ такая сумма подъёмная, тем более, что финансирование можно сделать из Минобрнауки », — рассказал он.

Власов также добавил, что идея у него появилась после посещения «Центра образования № 45» в Туле, где, по его словам, обустроена прекрасная оранжерея. Начиная с 4-го класса там за школьниками закрепляют участки земли, на которых они занимаются посадками. Депутат считает, что подобную практику следу применить и в Москве. Для начала, отметил Власов, имеет смысл организовать теплицы только в нескольких столичных школах.

«В качестве эксперимента можно такую вещь сделать хотя бы в десяти московских школах, а потом провести исследование, сколько выпускников из этих школ стали студентами сельскохозяйственных вузов. Если результат окажется хорошим, то можно распространить это на все школы Москвы», — считает депутат.

Инициатива была направлена руководителю Департамента образование Москвы Исааку Калине.

Ранее в Минобрнауки рассказали, что в России увеличивается число молодых людей, желающих получить образование по рабочей профессии или стать специалистами среднего звена.