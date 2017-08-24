В ГУМе нашли кишечную палочку

Роспотребнадзор обнаружил на «кухнях» ГУМа кишечную палочку и бактерии. Об этом сообщает Life.

По данным издания, проверка проходила с апреля по май в принадлежащем ГУМу «Гастрономе № 1». В итоге в продуктах из этого магазина нашли плесень, анаэробно-факультативные бактерии и кишечную палочку, утверждает Life.

Для экспертизы было отобрано 22 вида блюд, которые готовил гастроном на собственной кухне. Еду направили в Центр гигиены и эпидемиологии, где пришли к выводу, что почти половина отобранных продуктов (девять образцов) не отвечает требованиям качества.

В винегрете, крабовом и мясном салатах нашли кишечную палочку. Эти энтеробактерии могут привести к пищевым отравлениям разной степени тяжести. В «Крымском» салате обнаружили плесень, а в салатах «Ташкент», «Греческий» и в салате из тунца — превышение нормы анаэробных бактерий в несколько раз, выяснило издание. Также повышенное содержание анаэробов зафиксировали в полуфабрикатах — рыбных котлетах и стейках из семги.

Позже Арбитражный суд Москвы признал, что ГУМ «продает опасные продукты и не выполняет вовремя предыдущее предписание Роспотребнадзора». Инстанция, по данным Life, назначила ГУМу штраф в 300 тысяч рублей по статье КоАП 19.5 (невыполнение в срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор).