В Москве водителей просят пересесть на общественный транспорт из-за дождя

Автомобилистов в Москве по возможности просят отказаться от личного транспорта и пересесть на общественный из-за дождя в городе, сообщили в информационном центре транспортного комплекса в среду.



В ближайшее время, по данным МЧС, в Москве и Подмосковье ожидается сильный дождь, гроза, град и шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/сек.



" При неблагоприятных погодных условиях возможно ухудшение видимости и рост числа ДТП, что может привести к осложнению дорожной ситуации. Просим водителей по возможности отказаться от использования личного и воспользоваться городским транспортом" , — говорится в сообщении.



Сейчас загруженность дорог в столице составляет 5 баллов. Наибольшие затруднения при движении в сторону центра отмечаются на шоссе Энтузиастов, Волгоградском и Рязанском проспектах. Кроме того, осложнено движение на внешней стороне МКАД от Дмитровского до Волоколамского шоссе, на внутренней стороне — от Каширского до Варшавского шоссе.



Автомобилистов просят соблюдать ПДД, не нарушать скоростной режим, держать дистанцию и избегать резких маневров, а также не парковать машины под деревьями и вблизи слабо укрепленных конструкций.