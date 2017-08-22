

Глава Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что все предпосылки для прихода " бабьего лета" в Москву в сентябре имеются в наличии, сообщает телеканал "360".

" Явным образом не существует прямой связи между очень жаркими четвертой-пятой пятидневкой августа и периодом теплой погоды в сентябре. Но по ансамблевым прогнозам, прощаться с летом пока не следует. И в следующем месяце возможны всплески тепла, которые мы ассоциируем с так называемым " бабьим летом" , — сказал он.



Точных дат прихода осеннего тепла назвать пока нельзя, отметил Вильфанд. Об этом сообщат за несколько дней до начала " бабьего лета".