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МЧС объявило экстренное предупреждение в Москве из-за жары
МЧС объявило экстренное предупреждение в Москве о неблагоприятных погодных условиях. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.
«По прогнозам синоптиков Росгидромет, 23 августа 2017 года местами в Москве сохранится жаркая погода, в связи с этим возрастает риск возникновения пожаров», — говорится в сообщении.
Ранее Гидрометцентр России объявил в среду, 23 августа, «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве.
21 августа URA.RU передавало, что в МЧС предупредили жителей Свердловской области о необходимости осторожного обращения с огнём в связи с аномально высокой температурой.
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