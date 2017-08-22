МЧС объявило экстренное предупреждение в Москве из-за жары



МЧС объявило экстренное предупреждение в Москве о неблагоприятных погодных условиях. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.



«По прогнозам синоптиков Росгидромет , 23 августа 2017 года местами в Москве сохранится жаркая погода, в связи с этим возрастает риск возникновения пожаров», — говорится в сообщении.

Ранее Гидрометцентр России объявил в среду, 23 августа, «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве.

21 августа URA.RU передавало, что в МЧС предупредили жителей Свердловской области о необходимости осторожного обращения с огнём в связи с аномально высокой температурой.