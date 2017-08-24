МЧС предупредило москвичей о ливне с грозой и шквалистым ветром 24 августа

Сильный дождь с грозой и шквалистым ветром, порывы которого будут достигать 20 м/с, ожидается в Москве 24 августа 2017 г. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по столице.



МЧС предупредили, что в случае ухудшения погоды возможны повреждения линий электропередачи, повал деревьев, повреждение кровель домов, широкоформатных и слабо укрепленных рекламных конструкций, приводящее к заторам на дорогах и повреждению автотранспорта. Пешеходам рекомендовано обходить рекламные щиты, шаткие конструкции. Во время грозы нельзя находиться у водоемов, купаться и рыбачить.