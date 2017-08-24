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МЧС предупредило москвичей о ливне с грозой и шквалистым ветром 24 августа
Сильный дождь с грозой и шквалистым ветром, порывы которого будут достигать 20 м/с, ожидается в Москве 24 августа 2017 г. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по столице.
«По прогнозам синоптиков Росгидромет в связи с прохождением фронтальной зоны 24 августа в Москве ожидается местами сильный дождь, гроза, град, шквалистое усиление ветра с порывами 15-20 м/с», — говорится в сообщении.
В МЧС предупредили, что в случае ухудшения погоды возможны повреждения линий электропередачи, повал деревьев, повреждение кровель домов, широкоформатных и слабо укрепленных рекламных конструкций, приводящее к заторам на дорогах и повреждению автотранспорта. Пешеходам рекомендовано обходить рекламные щиты, шаткие конструкции. Во время грозы нельзя находиться у водоемов, купаться и рыбачить.
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