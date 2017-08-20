В Москве выпустили экстренное предупреждение в связи с жарой

В Москве наступила жара, пришедшая с Азорских островов. Температура воздуха в столице сегодня днем может достигнуть +32 градуса, передает Гидрометцентр. Аномальная погода длится в Москве второй день, осадков не предвидится.

Из-за жары столичное управление МЧС опубликовало экстренное предупреждение. Спасатели призывают не разводить огонь в лесах и принимать профилактические меры против солнечного и теплового удара.

«На солнце нужно всегда ходить в головном уборе, чтобы голова была защищена от солнечных лучей, постарайтесь увеличить потребление жидкости и лучше одевать одежду из светлых натуральных тканей», — говорится в сообщении МЧС

Синоптики объясняют жаркую погоду азорским антициклоном.

«Отрог азорского антициклона, перемещаясь через Европу на восток, достиг Русской равнины и медленно будет двигаться дальше к Уралу. Усиленный субтропическим гребнем, он обеспечит поступление хорошо прогретых воздушных масс из Северной Африки и Ближнего Востока в центр Европейской России. Средняя суточная температура предстоящей декады будет выше климатической нормы на 5-7°. В выходные в Москве около 30», -— говорится в сообщении Гидрометцентра