На Москву в ближайшее время обрушатся сильнейшие смерчи.

Экология столицы России за минувшие десять лет сильно изменилась.

Академик РАН Игорь Мохов заявил, что вероятность образования смерчей возрастает. По его словам, из-за глобального потепления их развитие возможно.

" Это плохо предсказуемая вещь. Тем не менее, тенденция увеличения конвективной неустойчивости атмосферы способствует появлению смерчеобразных структур в атмосфере, в том числе в Московском регионе" , — цитирует академика Агентство городских новостей " Москва".