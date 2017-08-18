Тело актрисы Веры Глаголевой доставлено в Москву

Народная артистка России скончалась в среду, 16 августа на 62-м году жизни. Она умерла после продолжительной болезни в одной из германских клиник, по некоторым данным, от онкологического заболевания. Церемония прощания состоится субботу, 19 августа в Доме кино. Глаголева будет похоронена на Троекуровском кладбище в Москве.

Вера Глаголева — советская и российская актриса театра и кино, народная артистка России. Она снялась в таких картинах, как «В четверг и больше никогда», «Не стреляйте в белых лебедей», «Сошедшие с небес», «Бедная Саша», «Выйти замуж за капитана». Выступала в качестве сценариста и продюсера, как режиссер сняла шесть полнометражных фильмов.