В Москве потеплеет до 30 градусов

Воздух в столице на этой неделе может прогреться до 30 градусов, осадков не ожидается. Об этом ТАСС сообщил во вторник директор Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.



" Температура будет выше нормы на пять-шесть градусов. Это значит, что сегодня будет самый прохладный день на неделе — 23-25 градусов, а дальше воздух будет прогреваться до 25-30 градусов" , — сказал Вильфанд.



По его словам, над Европейской территорией России устанавливается антициклон, который принесет солнечную, теплую погоду. " Хорошее августовское солнышко будет постоянно прогревать землю, теплый воздух придет с юго— запада, с востока Средиземного моря, из Турции. Установится погода, которая выше нормы на пять-шесть градусов, казалось бы, климатическое лето идет на закат, но нынешняя погода это не признает, наоборот, будет как минимум неделю дарить по-настоящему летнюю погоду" , — отметил метеоролог.



По его словам, обычно в такой ситуации возникает повышенная пожароопасность, но, поскольку накануне прошел интенсивный дождь, пожарной опасности не прогнозируется. " Будет жаркая погода, но без угрозы возникновения пожаров в лесах" , — сообщил Вильфанд.





" Лето развивается вопреки климатическим законам. Сейчас температура должна достаточно быстро падать, а тут нет, она наоборот повышается до 30 градусов. В выходные в Москве и области прогнозируем такую температуру" , — отметил Вильфанд. Он добавил, что в эти дни должны " пойти" грибы. " Такой прогноз грибной поры" , — сказал метеоролог, добавив, что это подтверждают представители лесного хозяйства.



По его словам, практически на всей Европейской территории России погода будет очень теплой. " Жарко будет и в Якутии, Забайкалье, в Иркутской области. Близкой к нормальным значениям погода будет на Урале, в Поволжье. На температурной карте практически вся территория страны — температура около или выше нормы" , — отметил директор Гидрометцентра РФ. Он отметил, что на юге ЕТР, в Северо-Кавказских республиках, на Черноморском побережье, в Краснодарском крае погода будет жаркой, но уже с дождями — летними, грозовыми.