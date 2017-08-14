Московское метро перешло на усиленный режим работы из‑за ливня

Службы Московского метрополитена работают в усиленном режиме вечером в понедельник из-за дождя, движение поездов осуществляется в штатном режиме, сообщается в аккаунте столичной подземки в Telegram.

«20:50, московское метро работает в усиленном режиме в связи с ухудшением погодных условий. Движение по всем линиям осуществляется штатно», — сообщается в аккаунте.

Ранее МЧС предупредило москвичей о сильном ветре, дожде с грозой и граде в понедельник.

При сильном дожде МЧС советует воздержаться от поездок по городу, по возможности оставаться в квартире или на работе, отслеживая обстановку по новостям в СМИ. Если ливень застал на улице, не следует спускаться в подземные переходы и другие заглубленные помещения, вместо этого надо укрыться в зданиях, расположенных выше возможного уровня подтопления.

Если здание подтапливает, надо покинуть его и перейти на ближайшую возвышенность. Если покинуть здание невозможно, то необходимо подняться на этажи выше, выключить электричество и газ, плотно закрыть окна, двери и сообщить в МЧС о своем местонахождении.