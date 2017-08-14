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ТК «Звезда»

Движение поездов Казанского направления в Москве приостановлено

Движение электричек приостановлено на Казанском направлении МЖД
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Электрички Казанского направления Московской железной дороги (МЖД) задерживаются из Москвы в сторону области. На линии произошел сбой. Об этом сообщили в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании.
О причинах сбоя не сообщается. По словам очевидцев, на станциях скопились очереди из пассажиров.
В МЖД решают проблему. Для восстановления железнодорожного сообщения ведутся работы.
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