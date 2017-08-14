Стали известны адреса переселения москвичей по программе реновации

Мэрия Москвы утвердила адреса первых площадок для переселения жильцов из пятиэтажек по программе реновации. Об этом в понедельник, 14 августа, пишут «Ведомости» со ссылкой на документ, подлинность которого подтвердил заммэра столицы Марат Хуснуллин

Всего рассматривается 323 стартовые площадки, на которых планируется построить 5,8 миллиона квадратных метров жилья, в том числе 237 первоочередных с возможностью возведения 4,3 миллиона «квадратов». В утвержденном списке значится 113 объектов, среди которых есть уже готовые и строящиеся дома, парковки, ветхие здания и пустыри. Остальные объекты пока находятся в стадии обсуждения.

Одним из основных критериев выбора площадок является максимальная близость к району реновации,: «Мы уверены, что 85–90 процентов москвичей останется не то что в своих районах, а в микрорайонах», — заявил Хуснуллин.

Переселение жителей из сносимого ветхого жилья начнется осенью 2017 года. Первым делом реновация затронет район Бескудниково на севере Москвы. Власти обещают москвичам выделить квартиры в новостройках в их же районах или, по крайней мере, в соседних. При этом новое жилье будет на 25-35 процентов дороже предыдущего по рыночной стоимости, уверяют в мэрии.