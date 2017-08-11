На МКАД образовалась пробка-гигант

Этим утром на МКАД водители попали в гигантскую пробку. По данным навигационных сервисов " Яндекса" , протяженность затора составила 23 километра.

Затруднения начинаются от съезда с Каширского шоссе в сторону запада. Но сейчас наиболее тяжелая ситуация наблюдается на участке от Северного Бутова до Озерной улицы. Движение осложняется из-за дорожных работ и двух аварий.

Если бы на этом сегменте не было пробки, его можно было проехать за 18 минут. Сейчас же водители потеряют в заторе больше часа.