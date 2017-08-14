Желтый уровень опасности объявлен в Москве из-за грозы, дождей и сильного ветра

Желтый уровень опасности в Москве объявили синоптики на 14 августа, следует из прогноза Гидрометцентра России. Синоптики прогнозируют дождь, грозы и сильный ветер.



Днем воздух прогреется до плюс 24–26 градусов. Однако погода будет облачной с прояснениями. Помимо дождя местами может пойти град. При грозе порывы ветра будут достигать 15–20 метров в секунду. Атмосферное давление днем составит 749 миллиметров ртутного столба.



Накануне синоптики сообщили, что в понедельник на смену жаре в Москве придут ливни и грозы. Из-за неблагоприятного прогноза погоды " Аэрофлот" отменил 20 маршрутов на 14 августа.