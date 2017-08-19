МЧС обратилось к москвичам с предупреждением

В Москве и Подмосковье эти выходные будут самыми сухими и жаркими в 2017 году. Температура воздуха достигнет +28… +31 градусов. Такие данные о предстоящей погоде приводит Центр погоды «Фобос»

«Теплый средиземноморский воздух наконец-то продвинется на север почти до Полярного круга, а обширный, размером с континент, антициклон не позволит атлантическим циклонам существенно повлиять на этот процесс. В Москве и области выходные обещают быть самыми сухими и жаркими в этом году: +28…+31°», — сообщают синоптики.

МЧС К жаркой сухой погоде готовятся и спасатели. Они прогнозируют повышенный риск возникновения пожаров. Об этом проинформировало население столичное управление

По статистике спасателей, в летний период пожары чаще всего происходят из-за несоблюдения правил безопасности. Отмечается, что укрыться от жары москвичи могут в Северной столице.

В Петербурге в субботу днем температура поднимется до +25…+27°, но уже в воскресенье станет значительно прохладнее: до +18…+20°, ожидаются дожди.