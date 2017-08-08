Стала известна стоимость отделки квартир для переселенцев из хрущевок

Средняя стоимость отделки одного квадратного метра в новых квартирах определена в 11 тыс. 144 руб, передает РБК.



По данным сайта мэрии Москвы, площадь нового жилья будет больше благодаря просторным кухням, коридорам и санузлам. Входные двери сделают металлическими, утепленными, с повышенной звукоизоляцией, а межкомнатные — деревянными, с фурнитурой. Окна будут с двухкамерными стеклопакетами и москитной сеткой.



В новых квартирах появятся электроплиты, а санузлы в домах будут раздельными.

Дворы и территорию вокруг домов благоустроят по новым стандартам. Как отметили в мэрии, «из хаотичной, иногда небезопасной территории они превратятся в пространства, удобные для жизни».



