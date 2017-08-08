Названа средняя стоимость квартиры в центре Москвы

По итогам второго квартала нынешнего года средняя стоимость квартиры в центре столицы составила 53,4 миллиона рублей при цене квадратного метра 535,6 тысячи рублей.



Самые дорогие квартиры в Центральном административном округе Москвы находятся в районе Арбата — квадратный метр здесь оценивается в 1,1 миллиона рублей. При этом средняя цена квартиры составляет 141,8 миллиона рублей.



В то же время в Басманном районе квадратный метр будет стоить 359,2 тысячи рублей, а средняя цена квартиры — 30 миллионов рублей.



Больше всего жилья в центре столицы продается в Пресненском районе — это порядка 40% всего предложения.



Всего же в ЦАО выставлено на продажу 611,4 тысячи квадратных метров жилья, что составляет 19% от общего объема предложения квартир в столице, сообщает телеканал «360».