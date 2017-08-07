Ночные танцы на шесте возмутили жителей Патриарших

Ночью на Патриарших прудах в районе Малой Бронной неизвестная девушка исполнила танец на шесте, установленном на старой «Волге». Видеозапись танца опубликовали в сообществе «Патриаршие» в Facebook.

Видео демонстрирует, что «Волга» припаркована на дороге, мимо нее едут машины, а вокруг танцующей девушки собрались зрители.

Кто именно организовал это выступление, не уточняется.

Многие интернет-пользователи раскритиковали танцовщицу. «Я не ханжа, но это бред. Давайте еще ринг установим, и бои будут проходить», - написала в Facebook Анна Ширяева

Другая пользовательница отметила, что «девчонка на 3- и это самая гуманная оценка». Также комментаторы из-за танца сравнили Патриаршие с «улицей красных фонарей» и предположили, что девушку-танцовщицу «подвезли» из района Бутово.

Кроме того, местные жители заявили, что в последнее время на Патриарших «невозможно гулять по вечерам» из-за шумных «тусовок». «Ой, а я вот все думала, чего же не хватает там вечерами для полного счастья», - так прокомментировала видео одна из жительниц.