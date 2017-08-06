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В столичном регионе ожидается солнечная и тёплая погода 6 августа
Синоптики Росгидромета прогнозируют в Московском регионе солнечную, сухую и тёплую погоду 6 августа.
Как заявил ТАСС представитель метеослужбы, осадки не ожидаются. При этом в Москве будет +24...+26 °С, а по области +22...+27 °С. Ветер западный 6-11 м/с.
Ночью будет облачная погода с прояснениями. Местами может пройти небольшой кратковременный дождь, прогремит гроза. В Москве столбики термометров покажут +15...+17 °С, в Подмосковье +12...+17 °С.
Ранее опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения показал, что более половины россиян следят за прогнозом погоды.
Полный прогноз погоды смотрите на Рамблер
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