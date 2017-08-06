В столичном регионе ожидается солнечная и тёплая погода 6 августа



Синоптики Росгидромета прогнозируют в Московском регионе солнечную, сухую и тёплую погоду 6 августа.



Как заявил ТАСС представитель метеослужбы, осадки не ожидаются. При этом в Москве будет +24...+26 °С, а по области +22...+27 °С. Ветер западный 6-11 м/с.

Ночью будет облачная погода с прояснениями. Местами может пройти небольшой кратковременный дождь, прогремит гроза. В Москве столбики термометров покажут +15...+17 °С, в Подмосковье +12...+17 °С.

