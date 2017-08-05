МЧС объявило экстренное предупреждение в Москве в связи с непогодой



МЧС объявило экстренное предупреждение об ухудшении погоды в ближайший час в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.



«Синоптики Росгидромет предупредили о неблагоприятных погодных условиях: в ближайший час с сохранением до 22 часов вечера 5 августа в Москве и Московской области местами ожидается гроза с дождём, при грозе порывы ветра до 15 м/с», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в субботу, 5 августа, в ряде районов Москвы и области ожидаются ливни и порывистый ветер.



В начале июня профессор Российского государственного гидрометеорологического университета Валерий Малинин в разговоре с ФАН рассказал о причинах установления переменчивой погоды в Москве и Санкт-Петербурге.