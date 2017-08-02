МЧС объявило экстренное предупреждение в Москве в ближайший час в связи с непогодой

В Москве в ближайший час с сохранением на ночь и утро четверга, 3 августа, ожидается дождь, гроза и ветер. Об этом сообщает ГУМЧС по городу.





«По прогнозам синоптиков Росгидромета , в ближайший час с сохранением на ночные и утренние часы 3 августа местами в г. Москве ожидается дождь, местами сильный, гроза, при грозе усиление ветра до 14 — 19 м/с», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Гидрометцентр объявил 3 августа «жёлтый» уровень погодной опасности.