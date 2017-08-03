В ближайшие часы Москву накроет мощный грозовой фронт

МЧС предупредило, что в московском регионе ожидается прохождение мощного грозового фронта с порывами ветра до 19 метров в секунду.

«В связи с прохождением фронта окклюзии, в утренние часы 3 августа местами в Московской области ожидается дождь, местами сильный, гроза, при грозе усиление ветра 14-19 метров в секунду», - говорится в сообщении. Гроза ожидается преимущественно в первой половине дня. Об этом говорится на сайте ГУ МЧС РФ по Подмосковью.

Спасатели призывают закрыть окна в помещениях, а также по возможности держаться в укрытии и не приближаться к неукрепленным конструкциям. Возможны также порывы линий электропередач.