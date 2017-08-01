МЧС объявило экстренное предупреждение в Москве

Главное управление МЧС РФ по Москве 1 августа объявило в столице экстренное предупреждение из-за ухудшения погоды. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным МЧС, в ближайшие часы в Москве начнется дождь, гроза и будет дуть ветер с порывами до 12-17 метров в секунду.

Неблагоприятные погодные условия ожидаются во второй половине дня и вечером.

Спасатели советуют переждать непогоду в капитальных строениях, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями.

Автомобиль стоит оставить в гараже или припарковать его вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

В случае ухудшения погоды возможны повреждения линий электропередач, повал деревьев, повреждения крыш и рекламных конструкций, приводящие к пробкам и повреждению машин.

Ранее синоптики пообещали возвращение жары в Москву. Сообщалось, что во вторник, 1 августа, и среду, 2 августа, температура воздуха в столице поднимется до 27-29 градусов, а в Подмосковье - до 30 градусов. В пятницу, 4 августа, в Москве и области немного похолодает, температура воздуха может снизиться до 23-28 градусов тепла.