Названа средняя зарплата в Москве

Средняя заработная плата в столице во II квартале 2017 г. составила 49,9 тыс. руб., сообщили в пресс-службе сайта Avito.



«Во II квартале 2017 г. у российских соискателей на Avito появилось больше возможностей - число вакансий выросло на 32% по сравнению с I кварталом и на 35% - со II кварталом прошлого года. Как и раньше, москвичи в среднем зарабатывают больше всех в России. Во II квартале 2017 г. средняя зарплата в столице составила 49 тыс. 900 руб. Самые высокие оклады представлены в секторе «Высший менеджмент», где средняя зарплата достигла 74 тыс. 600 руб. в месяц. Самый низкий средний доход - 38 тыс. 400 руб. в месяц - был зафиксирован в категории «Туризм, рестораны», - говорится в сообщении.



Уточняется, что во II квартале 2017 г. пятью наиболее популярными категориями (по количеству запрошенных контактов по объявлениям на «Avito Работа») у соискателей из Москвы стали «Строительство», «Без опыта, студенты», «Транспорт, логистика», «Продажи» и «Туризм, рестораны», на них пришлось 62% запросов контактов в разделе.