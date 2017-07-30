Москвичей предупредили о сильном дожде, ветре и граде

Транспортный комплекс столицы предупреждает об ухудшении погодных условий в городе в течение воскресного дня, говорится на сайте Дептранса столицы . По данным Гидрометцентра, сегодня в Москве ожидается дождь, местами сильный, град, при дожде порывы ветра могут составить до 12-17 м/с.

Из-за осложненных погодных условий возможно ухудшение видимости и рост числа ДТП, что чревато осложнением дорожной ситуации. Поэтому водителям рекомендуют отказаться от использования личного транспорта и воспользоваться городским.

Автомобилистам также напоминают о необходимости соблюдать правила дорожного движения, не нарушать скоростной режим, держать дистанцию и избегать резких маневров. Как всегда в таких случаях, водителей просят по возможности не парковать машины под деревьями, а также вблизи слабо укрепленных конструкций.

«Транспортный комплекс Москвы полностью готов к работе в сложных погодных условиях. Серьезных нарушений в работе ГУП «Московский метрополитен» и ГУП «Мосгортранс» на данный момент не зафиксировано», -- говорится в сообщении.