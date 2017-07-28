В Подмосковье придет 35-градусная жара

В Московской области в выходные ожидается сильная жара: как сообщила сегодня пресс-служба регионального ГУ МЧС , в субботу столбики термометров могут преодолеть даже 35-градусную отметку.

Объем выбросов парниковых газов в РФ за 25 лет сократился на 46%

При этом Гидрометцентр РФ объявил по столичному региону "желтый" уровень погодной опасности на 29 июля. Это связано с несколькими неблагоприятными факторами: сильным ветром, высокой температурой и пожарной опасностью. В Москве завтра ожидается до плюс 33 градусов, отступит июльская жара только в воскресенье.

Специалисты подмосковного управления МЧС рекомендовали жителям не выходить на улицу в жаркую погоду. Дома следует закрывать окна и ставни во время зноя и при этом как можно больше пить воду. При этом алкогольные и сладкие напитки лучше исключить.