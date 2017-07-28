В Москве объявлено экстренное предупреждение

Московское управление МЧС РФ 28 июля объявило в столице экстренное предупреждение из-за дождя и усиления ветра. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

По данным спасателей, в Москве ожидается дождь, местами сильный, гроза и ветер с порывами до 13-18 метров в секунду

При сильном ветре спасатели посоветовали переждать непогоду в капитальном строении. На улице необходимо обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не стоит прятаться под деревьями.

Автомобиль лучше оставить в гараже или припарковать его вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Спасатели подчеркнули, что грозы с ливнем резко ухудшают видимость на дороге, вспышки молний могут ослепить водителя и спровоцировать ДТП.

Ранее синоптики сообщили, что к 29-30 июля температура воздуха в столичном регионе поднимется до 30 градусов. По их данным, пляжный сезон в столице с опозданием на 50 суток может быть открыт в конце месяца.