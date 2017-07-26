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Жители Москвы в августе смогут увидеть лунное затмение и звездопад
В Москве в августе можно будет наблюдать лунное затмение и звездопад.
Об этом информирует «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу Московского планетария.
«Лунное затмение произойдёт 7 августа с 20:22 до 22:20. С 12 на 13 августа москвичей ждёт звездный дождь — в эту ночь произойдёт максимум активности метеорного потока Персеиды, до 100 м/ч», — говорится в сообщении.
Кроме того, 21 августа произойдёт полное затмение Солнца.
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