В Москве объявлено штормовое предупреждение

В воскресенье вечером погода в столице может резко ухудшиться.

Синоптики выпустили предупреждение о неблагоприятных погодных условиях в Москве, сообщает « Интерфакс ».

По их прогнозам, с 17:30 до 21:00 в Москве ожидается дождь, местами сильный, град, при дожде порывы ветра могут составить до 15-17 м/с.

К утру понедельника в Москве может выпасть более 15% месячной нормы осадков.