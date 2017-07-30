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В Москве объявлено штормовое предупреждение
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В воскресенье вечером погода в столице может резко ухудшиться.
Синоптики выпустили предупреждение о неблагоприятных погодных условиях в Москве, сообщает «Интерфакс».
По их прогнозам, с 17:30 до 21:00 в Москве ожидается дождь, местами сильный, град, при дожде порывы ветра могут составить до 15-17 м/с.
К утру понедельника в Москве может выпасть более 15% месячной нормы осадков.
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