В Москве объявлено экстренное предупреждение из-за шквалистого ветра и грозы

В Москве объявлено экстренное предупреждение об ухудшении погоды в ближайшие часы.

Об этом говорится в сообщении на сайте Главного управления МЧС России по Москве.

Отмечается, что «в ближайшие 1-3 часа с сохранением до 10 часов 31 июля в городе Москве ожидается гроза, дождь (местами сильный), местами град, при грозе шквалистое усиление ветра порывами 12-17 метров в секунду».

Жителям Москвы советуют по возможности не выходить на улицу, парковать свои автомобили в гараж, а при его отсутствии оставлять вдали от деревьев и слабо укреплённых конструкций.