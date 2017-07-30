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В Москве объявлено экстренное предупреждение из-за шквалистого ветра и грозы
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В Москве объявлено экстренное предупреждение об ухудшении погоды в ближайшие часы.
Об этом говорится в сообщении на сайте Главного управления МЧС России по Москве.
Отмечается, что «в ближайшие 1-3 часа с сохранением до 10 часов 31 июля в городе Москве ожидается гроза, дождь (местами сильный), местами град, при грозе шквалистое усиление ветра порывами 12-17 метров в секунду».
Жителям Москвы советуют по возможности не выходить на улицу, парковать свои автомобили в гараж, а при его отсутствии оставлять вдали от деревьев и слабо укреплённых конструкций.
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