Москва накажет собственников «Дома с писателями», с фасада которого обрушился барельеф Гоголя

Мосгорнаследие планирует привлечь к административной ответственности товарищество собственников жилья (ТСЖ) «Дома с писателями» в Плотниковом переулке в центре Москвы, где обрушился барельеф с изображением Николая Гоголя . Об этом сообщается на сайте ведомства.

Фасады дома находятся в неудовлетворительном состоянии, скульптуры писателей постепенно разрушаются. Ранее «Архнадзор» сообщил, что с фасада дома обрушился барельеф с изображением Николая Гоголя.

«Мосгорнаследие неоднократно обращалось к собственникам по поводу проведения работ по сохранению объекта. Данные работы не были проведены. В связи с этим департамент культурного наследия Москвы планирует привлечь ТСЖ к административной ответственности», — говорится на сайте ведомства. Мосгорнаследие также сообщает, что еще в 2012 году согласовало колористическое решение фасадов для текущего ремонта, а в 2013 году — проект реставрации.

«В ближайшее время будет составлена картограмма утрат и разработана программа по их восстановлению и реставрации. В то же время в целях обеспечения сохранности здания в течение недели на объекте будут установлены леса для проведения неотложных противоаварийных работ на объекте», — говорится в сообщении. Затем планируется выполнение полномасштабных работ по сохранению объекта.

Доходный дом в стиле модерн на углу Плотникова и Малого Могильцевского переулков в центре Москвы построен в 1907 году по проекту известного архитектора Николая Жерихова и является региональным памятником. Фризы здания украшены скульптурными композициями, изображающими классиков русской литературы в античных образах.

Сейчас дом является жилым и находится в собственности физических лиц. Осуществлять расходы на содержание объекта культурного наследия и поддержание его в надлежащем состоянии обязаны собственники памятника, говорится в сообщении Мосгорнаследия.