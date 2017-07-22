В Гидрометцентре пообещали жару в Москве на следующей неделе

В Москве на следующей неделе может установиться жаркая погода до +30°C. Об этом сообщает Гидрометцентр.



Отмечается, что с начала недели температура будет расти, в среду, 26 июля, воздух прогреется до +24+29°C.



В последующие два дня температура достигнет +30+31°C. Осадков не ожидается.



Ранее сообщалось, что холодное лето испортило жизнь 58% россиян.