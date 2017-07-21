Список вошедших в программу реновации домов Москвы опубликуют в августе

По его словам, окончательной карты реновации в Москве пока не существует, поскольку примерно ясны результаты голосования москвичей только в системе «Активный гражданин» и МФЦ. Необходимо еще сверять протоколы голосований на общих собраниях собственников.



«Мы утвердим программу, в основу которой лягут официальные списки домов», — отметил Собянин.



Всего, по его словам, жильцы порядка 1,5 тысячи домов голосовали по программе реновации в ходе общих собраний собственников. При этом большая часть принимала решение за вхождение в программу, часть — голосовала против.

