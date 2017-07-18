Синоптики: в Москве жары до конца лета уже не будет

Синоптики из центра погоды "Фобос" заявили, что летней жары в столице в 2017 году уже не будет, передает агентство городских новостей "Москва".



"За последнюю неделю солнце стало чаще выглядывать из-за туч, температурный фон все-таки трудом, но вернулся в свое климатическое русло, и даже появилась надежда на полное восстановление утраченных позиций. Нужно понимать, что сейчас лето идет на убыль, каждую неделю день становится короче на 15-20 минут, солнце - все ниже над горизонтом, да и последующие развитие атмосферных процессов говорит о том, что никакой июльской жары не предвидится", - заявили в центре.



Также синоптики отметили, что с начала лета в столице выпало уже 277% нормы осадков, а средняя температура воздуха на 2,5-3,5°С ниже климатической нормы.



"Массовый купальный сезон так и не открыт, поскольку температура воды оставляет около 17°С. В таких условиях сложно убедить обывателя, что лето 2017 года - нормальное для Средней полосы России", - добавили в центре.





Ранее МЧС предупредило о сильной жаре до +38°С в степных районах Кабардино-Балкарской Республики.