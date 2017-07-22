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В Москве в воскресенье закроют участок Сокольнической линии метро
В Москве в воскресенье, 23 июля, закроют центральный участок Сокольнической линии метро для проведения ремонтных работ. Об этом сообщает пресс-служба метрополитена.
Движение поездов будет прекращено от станции "Комсомольская" до станции "Парк культуры". Ограничения вводятся в связи с проведением работ по капитальному ремонту пути.
В течение всего дня движение поездов по Сокольнической линии будет осуществляться только на участках "Бульвар Рокоссовского" – "Комсомольская" и "Парк культуры" – "Саларьево".
Работа закрытых станций возобновится в понедельник, 24 июля 2017 года, в 5:30.
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