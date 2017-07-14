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ТАСС

"Шел сотый день дождя": ливень вновь затопил несколько улиц в Москве

Сильный ливень, прошедший в пятницу днем в Москве, привел к частичному затоплению улиц, в том числе ряда крупных автомагистралей, передают корреспонденты ТАСС.
В частности, серьезно подтопило участки проспекта Вернадского и Ленинский проспект (юго-запад Москвы). Уровень воды в некоторых местах поднялся выше бордюров тротуаров. Вода достает до бамперов автомобилей. От ливня пострадали и другие районы столицы.
Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) рекомендует автомобилистам быть внимательными в пути и по возможности выбирать для поездок по городу общественный транспорт во избежание заторов и ДТП из-за сильного ливня. До конца дня в Москве ожидается ухудшение погоды - сильный дождь, град, гроза, а также усиление ветра, действует штормовое предупреждение. Все службы ЦОДД готовы к работе в сложных погодных условиях.
На усиленный режим работы из-за ливня перешел Московский метрополитен. Кроме того, в усиленном режиме работают бригады Мосводосток. Специалисты круглосуточно очищают водоприемные решетки, смотровые колодцы, трубопроводы и коллекторы водосточной сети, которые могут забивать сорванные ветром ветки и листья.

Москва! Потоп ! #москва

Публикация от Let It Be ✨ (@_tasha_l_26)

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ИТАР-ТАСС
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