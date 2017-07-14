"Шел сотый день дождя": ливень вновь затопил несколько улиц в Москве



Сильный ливень, прошедший в пятницу днем в Москве, привел к частичному затоплению улиц, в том числе ряда крупных автомагистралей, передают корреспонденты ТАСС

В частности, серьезно подтопило участки проспекта Вернадского и Ленинский проспект (юго-запад Москвы). Уровень воды в некоторых местах поднялся выше бордюров тротуаров. Вода достает до бамперов автомобилей. От ливня пострадали и другие районы столицы.



Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) рекомендует автомобилистам быть внимательными в пути и по возможности выбирать для поездок по городу общественный транспорт во избежание заторов и ДТП из-за сильного ливня. До конца дня в Москве ожидается ухудшение погоды - сильный дождь, град, гроза, а также усиление ветра, действует штормовое предупреждение. Все службы ЦОДД готовы к работе в сложных погодных условиях.



На усиленный режим работы из-за ливня перешел Московский метрополитен. Кроме того, в усиленном режиме работают бригады Мосводосток. Специалисты круглосуточно очищают водоприемные решетки, смотровые колодцы, трубопроводы и коллекторы водосточной сети, которые могут забивать сорванные ветром ветки и листья.

Шёл сотый день дождя. 🤦🏼‍♀️ #москва #шторм #дождь #москвузатопило 🤦🏼‍♀️ Публикация от Kseniya Dmitrieva (@kseniyadmitrieva) Июл 14 2017 в 7:19 PDT

Это что за жесть??😵😵😵😵🐋🦈🐬🐟🐠🌧⛈Пора начинать строить плот?👌🏼#погодавмоскве#погода#поплыли#столешниковпереулок #столешников#москва#центр Публикация от Seraph Wolfe (@keloid_milk) Июл 14 2017 в 7:18 PDT

Погодка шепчет 💦🌊😂плавательный круг с собой 🍩👌🏽#мск#москва#moscow #rain Публикация от Daria Nikolaeva (@ektovad) Июл 14 2017 в 7:29 PDT

Москва! Потоп ! #москва Публикация от Let It Be ✨ (@_tasha_l_26) Июл 14 2017 в 6:49 PDT

Глобальная катастрофа 😢🌊это московское лето😭😭😭 я так больше не могу!!!! 😭😭😭😭#лето#москва#потоп#дождь#катастрофа#что#происходит#как#так#спасите#меня Публикация от katrinburkut (@katrinburkut) Июл 14 2017 в 7:13 PDT

Погода шепчет)

А машины мимо едут такие чистенькие, будто все дружно скинулись на этот ливень— Arina Orca (@Indigo1322) 14 июля 2017 г.