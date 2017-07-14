Власти Москвы назвали самую загруженную улицу в городе



Власти Москвы назвали самой загруженной улицей столицы Щелковское шоссе, где идет реконструкция, а самой свободной улицей по итогам первого полугодия 2017 года является Кутузовский проспект, сообщил на пресс-конференции в пятницу руководитель Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Вадим Юрьев

"Кутузовский проспект – самая быстрая магистраль, Щелковское шоссе, там идет большая реконструкция, самая медленная… Восточный административный округ – самый пробочный округ в городе, Западный – самый беспробочный", — сказал он.



Всего, по словам Юрьева, в городе ежедневно передвигается 3,6 миллиона уникальных автомобилей, при этом один миллион машин приезжают в Москву из-за пределов МКАД. Свыше половины машин в столице с номерными знаками Московской области и других регионов страны. Средняя скорость движения в городе составляет 53 км/ч, а наибольшее количество ДТП в Москве случаются с 16.00 до 19.00. Пятница традиционно остается самым загруженным днем, а понедельник – незагруженным.



Глава ЦОДД рассказал, что самым загруженным месяцем для дорог Москвы в этом полугодии стал апрель, а самым свободным – январь. При этом 19 мая в городе было зафиксировано максимальное количество автомобилей – 3,8 миллиона, а 9 января – наименьшее, почти на 1 миллион меньше.





В среднем автомобилист в Москве тратит 80 минут в пути по городу.



"Вообразите себе, какая экономическая неэффективность заложена в текущую модель владения автомобилем. То есть такая собственность, как автомобиль, 22 часа 40 минут в день стоит абсолютно без движения", — сказал Юрьев, добавив, что поэтому ЦОДД поддерживает такие проекты как каршеринг и проекты в области городской мобильности.