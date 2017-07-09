Синоптики рассказали, когда в Москве начнется пляжный сезон

Пляжный сезон в Москве в этом году все-таки наступит, хоть и с опозданием, сообщили в центре погоды "Фобос".



"Почти половина лета уже позади, а столичные пляжи до сих пор пусты. Неудивительно, ведь июнь и первая декада июля 2017 года оказались необычайно холодными", — напоминают синоптики.



Однако, по словам метеорологов, жаркая погода все же придет в столичный регион. "Природа сжалится над москвичами, и во второй половине июля вернет украденное лето", — отмечается в сообщении.



По данным "Фобоса", что в понедельник пройдут кратковременные дожди и потеплеет до +18… +20 градусов. Погода наладится 11 июля — под влиянием антициклона станет солнечно, а воздух прогреется до +23…+25 градусов. В среду-четверг-пятницу циклон вновь принесет в Московскую область дожди и грозы, но вместе с ним придет и атлантическое тепло. Погода станет летней на выходных — 15-16 июля температура достигнет +22…+27 градусов. А после 19-20 июля вода прогреется до +19…+21.



"То есть купальный сезон с опозданием на 50 суток может быть открыт к следующим выходным — 22-23 июля. Хотя бы на недельку наконец-то удастся устроить пляжный сезон!" — уверены специалисты центра.



Ранее в "Фобосе" заявили, что столичный регион оказался во власти "циклонической депрессии", и жары в этом году ждать уже не стоит. На Москву в мае, июне и июле обрушились ливни и ураганы, шквалистый ветер повалил тысячи деревьев, сотни человек пострадали, еще 17 — погибли.