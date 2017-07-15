МЧС предупредило о грозе и граде в ближайшие часы в Москве

В МЧС предупредили об усилении ветра, грозе и граде в Москве в ближайшие часы, передает агентство городских новостей "Москва".



"В связи с неблагоприятными погодными явлениями, днем 15 июля с сохранением в течение суток 16 июля местами по Москве ожидается сильный дождь, гроза, возможен град, шквалистое усиление ветра при грозе 12-17 м/с", - сообщили в ведомстве.



Представители министерства также предупредили, что во время грозы возможны ДТП, повреждения линий электропередач, повал деревьев и повреждение кровель домов.