Жильцам расселяемых пятиэтажек в Москве предложат скидку в 20% по льготной ипотеке

Владельцам квартир в пятиэтажках в Москве, которые при переезде по программе реновации захотят увеличить свою жилплощадь, могут предложить дополнительную скидку в размере 20% на жильё. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Помимо классической льготной ипотеки в рамках реновации, мы рассматриваем возможность снизить начальную стоимость жилья. К примеру, ставка может быть 9%, а цена покупки на 20% ниже», — цитирует ТАСС Хуснуллина.

По его словам, в течение месяца будут подготовлены механизмы по льготной ипотеке и представлены мэру на утверждение.