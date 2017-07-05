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Жильцам расселяемых пятиэтажек в Москве предложат скидку в 20% по льготной ипотеке
Владельцам квартир в пятиэтажках в Москве, которые при переезде по программе реновации захотят увеличить свою жилплощадь, могут предложить дополнительную скидку в размере 20% на жильё. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
«Помимо классической льготной ипотеки в рамках реновации, мы рассматриваем возможность снизить начальную стоимость жилья. К примеру, ставка может быть 9%, а цена покупки на 20% ниже», — цитирует ТАСС Хуснуллина.
По его словам, в течение месяца будут подготовлены механизмы по льготной ипотеке и представлены мэру на утверждение.
1 июля президент России Владимир Путин подписал закон о реновации жилья в Москве.
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