Цену проезда в метро в час пик могут увеличить

По его словам, столичный департамент транспорта может пойти на такие меры для урегулирования проблемы.

Нилов напомнил о появившихся в последние дни новостях о том, что руководство подземки якобы рекомендовало гражданам не пользоваться метро в час пик. Он отметил, что, хотя в метрополитене открестились от этих слов, а мэр Москвы Сергей Собянин назвал их фейком, это является прощупыванием общественного мнения.