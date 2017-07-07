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Цену проезда в метро в час пик могут увеличить
Глава комитета Госдумы по труду и Ярослав Нилов заявил, что московские власти задумались об увеличении стоимости проезда в метро в часы пик. Об этом сообщает «Интерфакс».
По его словам, столичный департамент транспорта может пойти на такие меры для урегулирования проблемы.
Нилов напомнил о появившихся в последние дни новостях о том, что руководство подземки якобы рекомендовало гражданам не пользоваться метро в час пик. Он отметил, что, хотя в метрополитене открестились от этих слов, а мэр Москвы Сергей Собянин назвал их фейком, это является прощупыванием общественного мнения.
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