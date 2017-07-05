Метрополитен объяснил «призыв отказаться от метро»

В Московском метрополитене опровергли появившуюся в СМИ информацию о призывах к пассажирам не пользоваться подземкой в часы пик. Об этом сообщается в твиттере метро.

Новости на эту тему в метрополитене назвали «некорректными». «Призываем СМИ не гнаться за яркими заголовками, противоречащими реальной информации», - добавили представители метрополитена

Как ранее писали СМИ, замглавы московского метро по стратегическому развитию Роман Латыпов заявил, что в подземке стали появляться таблички с просьбой к пассажирам отказаться от поездок в часы пик.

Латыпов рассказал, что на станциях уже развесили плакаты с указанием пиковой загрузки поездов. Пассажирам предлагается самостоятельное рассчитать, когда именно им лучше воспользоваться метро.

По его словам, в некоторых метрополитенах мира ввели повышенную плату за проезд в часы пик, что привело к снижению пассажиропотока. Такая система действует в Лондоне.