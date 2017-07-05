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Власти Москвы рассказали о повышении цен на проезд в транспорте
Глава департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов рассказал, что будет с ценами на проезд в общественном транспорте в 2017 году.
Как сообщают СМИ, Ликсутов пообещал, что стоимость проезда до конца нынешнего года в российской столице не повысится. Информацией об этом поделился «Интерфакс».
По словам Ликсутова, тарифы на проезд в общественном транспорте в этом году уже установлены и меняться не будут. О том, сколько будет стоить проезд в следующем году, власти Москвы еще не задумывались. Однако, как сказал Ликсутов, цены будут расти намного ниже инфляции.
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