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В Гидрометцентре пообещали теплый сентябрь в Москве
Глава "Гидрометцентра России" Роман Вильфанд заявил, что теплая погода в Москве установится в сентябре, передает телеканал "360".
Он добавил, что в сентябре, по всем прогнозам, наступит "бабье лето", однако этому будет предшествовать дождливый прохладный период.
"Как показывает практика наблюдений и измерений, за 25 лет так называемый период "бабьего лета", то есть сухой и теплой погоды в сентябре, наблюдается все чаще. Поэтому есть шансы, что в столичном регионе действительно будет теплый сентябрь, но перед ним всегда обязательно бывает затяжной, ненастный и дождливый период", - сказал он.
Ранее сообщалось, что, по словам ведущего сотрудника центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, в Москве не ожидается жаркого лета в 2017 году.
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