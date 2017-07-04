В Гидрометцентре пообещали теплый сентябрь в Москве

Глава "Гидрометцентра России" Роман Вильфанд заявил, что теплая погода в Москве установится в сентябре, передает телеканал "360".

Он добавил, что в сентябре, по всем прогнозам, наступит "бабье лето", однако этому будет предшествовать дождливый прохладный период.

"Как показывает практика наблюдений и измерений, за 25 лет так называемый период "бабьего лета", то есть сухой и теплой погоды в сентябре, наблюдается все чаще. Поэтому есть шансы, что в столичном регионе действительно будет теплый сентябрь, но перед ним всегда обязательно бывает затяжной, ненастный и дождливый период", - сказал он.

Ранее сообщалось, что, по словам ведущего сотрудника центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, в Москве не ожидается жаркого лета в 2017 году.