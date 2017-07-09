Власти Москвы назвали число принявших участие в ночном велопараде

В столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры сообщили, что более 10 тысяч человек приняли участие в третьем ночном велопараде, передает агентство городских новостей "Москва".

"Несмотря на непогоду 8 июля в Москве в рамках Дня московского транспорта прошел третий ночной велопарад, который проводится департаментом транспорта и проектом Let's bike it в поддержку развития велосипедной инфраструктуры и за безопасность на дорогах. В нем приняли участие более 10 тыс. человек", - заявили в ведомстве.