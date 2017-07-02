Климатолог объяснил погодные аномалии в столичном регионе

Директор программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Алексей Кокорин в беседе с RT объяснил, почему погода преподносит сюрпризы москвичам в виде аномального количества осадков и температуры воздуха, не соответствующей летним показателям.

«Это связано с тем, что на естественные вариации климата и погоды накладывается ещё антропогенный тренд, то есть очень небольшое усиление парникового эффекта приводит к тому, что динамика воздушных масс, физика атмосферы чуть-чуть меняется. Эти изменения сводится к тому, что у нас больше аномальных явлений: низких температур, высоких температур, экстремальное выпадение осадков и периоды, когда осадков нет», — рассказал он.

Кокорин отметил, что уже можно предположить, что жаркого лета в столичном регионе в этом году не будет. Однако тёплые дни ещё порадуют москвичей.

«Сейчас в почве очень много влаги. Это означает, что если будет период жаркой погоды, то произойдёт испарение этой влаги, что будет охлаждать атмосферу. Если мы посмотрим не в июль, а в август, предположим, что влагосодержание будет меньше, то там уже солнце послабее. Должно быть что-то совершенно экстраординарное типа того, что было движение воздушных масс летом 2010 года. Но это очень маловероятно. Поэтому действительно более вероятно сказать, что длинного периода сильной жары за +30 °C ждать не стоит. А вот +25—28 °C вполне ещё может быть», — заключил собеседник.

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в интервью RT рассказал, что в этом году москвичи могут уже не дождаться жаркого лета.

Ранее сообщалось, что в Москве 30 июня выпало более 90% месячной нормы осадков.

Синоптики назвали июнь 2017 года самым холодным за последние 14 лет в столице.