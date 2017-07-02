Синоптики прогнозируют «циклоническую депрессию» в Москве



Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе RT рассказал, что в воскресенье, 2 июля, москвичей ожидает пасмурная и дождливая погода.

«В Москве сегодня будет пасмурно, прохладно и очень дождливо. В течение дня ситуация будет обусловлена циклонической депрессией, состоящей из двух мощных ядер, связанных между собой фронтальной системой. В такой обстановке в небе столицы будут тесниться плотные дождевые тучи, осадки будут носить довольно интенсивный и затяжной характер», — рассказал Тишковец.



По его словам, на Москву может «пролиться до 23-28 мм, что является одной третью месячной нормы июля», пик осадков придётся примерно на 15:00.



Тишковец отметил, что наряду со свежим северо-восточным ветром температурный фон понизится до майской климатической нормы.



«Столбики термометров окажутся на 5 °С ниже положенного по климату в макушке лета. В Москве температура воздуха достигнет +17...19 °С, а в Подмосковье не выше +15...20 °С. Атмосферное давление немного повысится до 737 мм ртутного столба. В понедельник погода будет не лучше, практически то же самое», — заключил синоптик.



Главное управление МЧС по Москве сообщило о кратковременных дождях и грозе с усилением ветра в столице.

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